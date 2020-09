Incendio in deposito giudiziario di auto a Teverola.

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte in un deposito giudiziario ubicato nella zona industriale di Teverola (Caserta), distruggendo più di quaranta autovetture ed un capannone di circa duemila metri quadrati.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, una dalla sede centrale di Caserta e tre dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Teano; poco dopo, considerata la vastità dell’incendio, scoppiato nel deposito situato accanto ad altre attività industriali, si è reso necessario anche l’invio da parete della sede centrale del Comando di due autobotti, del carro autoprotettori e dell’autoscala.

Per ore, durante la notte, i vigili hanno lavorato duramente per evitare che le fiamme si propagassero alle altre autovetture custodite nel deposito ed ai capannoni adiacenti. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute anche le altre forze dell’ordine. (ANSA).