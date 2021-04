Iniziati lavori area via Morelli-Arcoleo-Vannella Gaetani.

E’ stata avviata una nuova fase dei lavori di manutenzione straordinaria di via Morelli-via Arcoleo-via Vannella Gaetani. I lavori riguardano le aree ancora non interessate comprese tra via Morelli e via Chiatamone e rimandate nei mesi scorsi per le forti ricadute sul traffico veicolare.

Contestualmente si è provveduto ad aprire al traffico via Giorgio Arcoleo dopo la posa in opera del sottofondo stradale.

I lavori erano iniziati lo scorso 22 marzo. Al termine della posa del sottofondo in tutte le aree di intervento si provvederà alla posa dello strato finale della pavimentazione e alla realizzazione della segnaletica.

Questi interventi rientrano nel piano delle attività predisposto dagli Assessorati ai Lavori Pubblici ed alla Mobilità, e messo in campo in concomitanza delle limitazioni imposte dall’attuale situazione pandemica, al fine limitare i disagi alla cittadinanza.