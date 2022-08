Ischia, maxirissa a Forio, coltellate e dita amputate.

Rissa a Forio d’Ischia domenica sera in località Fortino all’altezza di un noto albergo della zona, durante una serata di musica sudamericana. Diverse le persone coinvolte, una ventina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno ricostruito l’accaduto e identificato i protagonisti.

Per dieci è scattata la denuncia per rissa aggravata e per due l’accusa di tentato omicidio e favoreggiamento personale.

Le ambulanze del 118 hanno soccorso e medicato le quattro persone rimaste ferite. Le più gravi sono un 23enne di nazionalità dominicana accoltellato e un ischitano, del ’99, pregiudicato, a cui è stata amputata la falange del mignolo della mano.

Un gruppo di vacanzieri appena arrivato sull’isola ha preso d’assalto la reception di un albergo protestando perché insoddisfatti dalla qualità del servizio offerto che non corrispondeva a quanto prospettato in fase di prenotazione. È successo così che è scattata una rissa tra urla, spintoni e minacce che hanno coinvolto un centinaio di persone.