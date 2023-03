Jerry Calà colpito da infarto, ricoverato ed operato alla Clinica Mediterranea.

L’attore Jerry Calà, ex Gatti di Vicolo Miracoli, è stato colpito questa notte da infarto mentre si trovava all’Hotel Santa Lucia. Calà è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Mediterranea, centro cardiologico di emergenza accreditato dalla Regione, dove è stato sottoposto ad intervento di angioplastica. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Erano le 2 del mattino quando Jerry Calà è stato colto da un malore, mentre si trovata all’hotel Santa Lucia dove alloggiava. Sono stati prontamente chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il popolare attore nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto. Il 71enne è a Napoli per le riprese di un film ambientato proprio tra la nostra città e Ischia, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. Calà in recenti interviste aveva espresso tutto il suo amore per la Campania: “Monte di Procida luogo straordinario e voglio rilanciare Ischia”.