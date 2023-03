Casting per film internazionale, si cercano latinoamericani, appuntamento martedì 21.

CASTING A NAPOLI per importante progetto cinematografico che si girerà a Roma da aprile a giugno.

Per importante progetto cinematografico internazionale, martedì 21 marzo dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00, si terrà il casting rivolto solo a latinoamericani (NO ITALIANI CON ESTETICA SIMIL LATINOAMERICANA).

Le riprese si terranno a Roma da aprile a giugno. E’ prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

– UOMINI E DONNE (dai 20 ai 75 anni) latinoamericani

– MINORI (dai 0 ai 15 anni) e NEONATI, accompagnati dai genitori

(NO ITALIANI CON ESTETICA SIMIL LATINOAMERICANA)

QUANDO

Martedì 21 Marzo dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00

DOVE

CASA CIDIS di NAPOLI (via Stefano Brun, 1 nei pressi della Stazione Centrale a Piazza Garibaldi)

COSA PORTARE:

Per partecipare bisognerà presentarsi direttamente in sede casting con fotocopie dei documenti fronte-retro del:

– PERMESSO DI SOGGIORNO

– CARTA D’IDENTITA’

– CODICE FISCALE

– CODICE IBAN (va bene anche scritto a penna sulla fotocopia)

e bisognerà riportare sulla fotocopia anche il proprio indirizzo email

COME PRESENTARSI:

Basterà presentarsi vestiti in modo semplice, senza trucco per le donne e senza abiti troppo vistosi ed eccentrici.

Vi aspettiamo!

Per info scrivere: internazionalecasting@gmail.com