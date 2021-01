La collina di Argo, Centro comunale di accoglienza cani.

E’ stato presentato lunedì 25 gennaio 2021, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’Assessore alle Pari Opportunità con delega alla Tutela degli animali, Lucia Francesca Menna, il nuovo ”Centro comunale di accoglienza cani”.

Il complesso di circa 600mq, è costituito da un manufatto edilizio, un’area esterna che ospita i box di accoglienza per gli animali, due aree recintate di sgambamento per i cani, un ampio parcheggio, aiuole e spazi a verde. Il manufatto edilizio si compone di un piano seminterrato per i locali di servizio e un piano terra che ospita i seguenti ambienti: reception con zona di attesa, spazio per servizio di guardiania, uffici amministrativi, aula per formazione e/o incontri con cittadini o scolaresche, sala medica per visite veterinarie, area accoglienza animali con adottante, ambiente per test comportamentali dei cani, ambiente per pet-therapy, locale per toelettatura per cani, servizi igienici e servizi igienici per diversamente abili.

Gli elementi installati per ospitare i cani – tutti realizzati in conformità alle caratteristiche tecniche strutturali previste dalla normativa regionale di settore – sono gruppi modulari di box, dotati di impianti idrici, elettrici, riscaldamento, oltre che di idonee soluzioni tecniche atte a prevenire la diffusione di malattie infettive all’interno dell’impianto.

Più precisamente, sono presenti 37 box di differenti quadrature per l’accoglienza di complessivi 100 cani di taglia grande, distribuiti in stecche modulari, come di seguito dettagliato:

– 13 box delle dimensioni di 6,00 mq;

– 12 box delle dimensioni di 24,00 mq;

– 4 box delle dimensioni di 14,00 mq;

– 8 box delle dimensioni di 18,00 mq.

