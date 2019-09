La Scuola di Posillipo. La luce di Napoli che conquisto’ il mondo, mercoledì 18 al Maschio Angioino.

Mercoledi‘ 18 settembre 2019 – ore 17.00

Sala dei Baroni in Castel Nuovo (Maschio Angioino)

presentazione del volume

La Scuola di Posillipo.

La luce di Napoli che conquisto’ il mondo

apre i lavori

Gaetano Daniele

ne discutono

Giuseppe Gaeta, Matteo Palumbo, Guido Trombetti

conclude

Isabella Valente

Castel Nuovo – Cappella Palatina

25 luglio – 1 ottobre 2019

La Scuola di Posillipo: la luce di Napoli che conquisto’ il mondo

A fronte di una lunga serie di opere bibliografiche, moltiplicatesi negli anni, un’esposizione interamente dedicata alla Scuola di Posillipo si perde in un tempo passato. La Scuola di Posillipo e’ stata un lungo e fortunato episodio di pittura di paesaggio, andatosi a innestare nel percorso del Grand Tour, il viaggio culturale che intellettuali e artisti europei compirono in Italia a partire dall’illuminismo e perdurato, con tutte le sue varianti e trasformazioni, fino alla fine del secolo XIX. Considerata una vera e propria scuola, avviata dall’olandese Anton Smink van Pitloo, la Scuola di Posillipo combacio’ con la stagione romantica ottocentesca, aprendo le porte al rinnovamento del paesaggio verista che a Napoli ebbe tra i suoi esiti piu’ felici. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e curata da Isabella Valente, presenta cinquanta opere dei piu’ importanti autori de La Scuola di Posillipo, provenienti da raccolte private. Tra gli autori, Giacinto Gigante, Pitloo, Carelli, Pratella, Dalbono, Smargiassi, Fergola etc.