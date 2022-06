laFeltrinelli, i prossimi appuntamenti in programma.

I prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli.

Oggi alle 18:30, a laFeltrinelli di piazza dei Martiri, nell’ambito della nostra rassegna #gialloestate, aspettiamo Diego Lama in occasione dell’uscita del suo nuovo giallo Il mostro di Capri (Mondadori). Tra le strade e le ville di Capri di fine Ottocento si aggira uno spietato assassino. Per trovarlo ci vuole il più umano e politicamente scorretto dei commissari: Veneruso. Con l’autore intervengono Mirella Armiero e Mauro Giancaspro.

lunedì 27 giugno alle 18:30 saremo nella splendida cornice della Corte dell’Arte di FOQUS in via Portacarrese a Montecalvario 69 per un evento speciale per tutti i nostri lettori: Daria Bignardi presenta Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici (Einaudi). Un’autobiografia molto particolare che si fonda sull’assunto che non siamo solo le persone che abbiamo incontrato, ma anche i libri che abbiamo letto, i film e gli spettacoli che abbiamo visto. Come non essere d’accordo!

Insieme a Daria Bignardi intervengono la scrittrice Viola Ardone e la cantautrice Flo: un incontro da non perdere!

Ecco tutti gli altri appuntamenti:

martedì 28 ore 18:00

laFeltrinelli piazza Garibaldi

In Naples we don’t say

Miriam Landi, aka Spottedlandi, ha conquistato il pubblico di TikTok e di Italia’s got talent con i suoi esilaranti video in cui traduce dal napoletano all’inglese. Oggi incontra il pubblico e firma copie del suo libro che, nel titolo, riprende il suo tormentone: In Naples we don’t say (Rogiosi Editore).

martedì 28 ore 18:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Jastemma degli ‘A67

Gli ‘A67 presentano, tra parole e musica, Jastemma (Squilibri). Un disco, con copertina di Mimmo Paladino, ma anche un libro, con un’antologia di racconti e poesie di 15 autori, tra cui Viola Ardone, Giuseppe Catozzella e Nicola Lagioia.

giovedì 30 ore 17:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Un posto al sole. Il romanzo

Portami con te (Rai Libri) è il primo romanzo tratto dalla storica e seguitissima soap Un posto al sole, arrivata alla sua venticinquesima stagione. Una storia inedita scritta dai due sceneggiatori Dario Carraturo e Paolo Terracciano. Con gli autori dialogano Maurizio de Giovanni e Francesco Pinto. Con la partecipazione tra il cast di Miriam Candurro, Amato D’Auria, Patrizio Rispo, Lorenzo Sarcinelli. Letture di Marina Tagliaferri.

martedì 5 luglio ore 18:00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

Cathy La Torre e i diritti che non possono più attendere

L’Italia è al quarantunesimo posto nella classifica mondiale per la libertà di stampa, siamo penultimi per tasso di occupazione in Europa. Nel suo libro Ci sono cose più importanti (Mondadori), Cathy La Torre, avvocata e attivista Lgbtqi+, disegna la mappa di un viaggio nei diritti che non possono più attendere.

Scopri tutte le nostre proposte dedicate fino al 26 giugno

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.