I Camminatori, appuntamenti venerdì 24 e giovedì 30.

Il 24 e il 30 giugno due appuntamenti con gli autori dell’antologia I Camminatori, a cura di Marco Perillo e pubblicata dalla Polidoro Editore.

Per comprendere fino in fondo il senso e l’anima di una città complessa come Napoli non vi è altra via: consumare la suola delle scarpe, perdersi tra i suoi vicoli.

È quello che hanno fatto dieci scrittrici e scrittori, sull’esempio dei maestri come Salvatore Di Giacomo e Matilde Serao: hanno calpestando strade, piazze e vicoli, visitato monumenti e palazzi storici, osservato i passanti alla ricerca di storie da raccontare o, assorti nei loro pensieri, sono stati invece catturati da un ricordo.

I lettori diventano, attraverso questi racconti, protagonisti di passeggiate fuori dal comune, spettatori di un evento misterioso ed evocativo.

I Camminatori vi aspettano a Napoli, qui:

24 giugno ore 19:00 a Palazzo Venezia

Lavinia Petti e Marco Perillo. Introduce Alessandro Polidoro

Evento realizzato in collaborazione con la Libreria Ubik Napoli

Via Benedetto Croce, 19

30 giugno ore 18:30 a Libreria IoCiSto, Piazzetta Aldo Masullo

Enza Alfano, Monica Zunica e Pietro Treccagnoli

Letture di Dino Galiano

Evento realizzato in collaborazione con la Libreria IoCiSto

Via Cimarosa, 20

Dettagli tecnici:

Collana: Perkins

Pagine: 172

Prezzo: 14 euro

ISBN: 978 888573709