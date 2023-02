Luca Abete si trova a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove una grande parte delle abitazioni è nel limbo del condono per le irregolarità edilizie che non si è mai concluso e viene prorogato da 37 anni.

Il Comune è pieno di pratiche inevase, mentre queste costruzioni vengono affittate e vendute.



