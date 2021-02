Maltempo, allerta neve da mezzanotte per le successive 24 ore.

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani per diverse criticità.

Sull’intero territorio – informa la Protezione civile regionale – “si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota”.

Su tutta la Campania spireranno venti forti da Nord-Est con locali raffiche, tendenti a settentrionali. Il mare si presenterà agitato.

Sulla fascia costiera tirrenica dalla Piana Campana fino al Cilento (zone 1,3,5,6,8) oltre all’allerta per nevicate, gelate e vento, entra in vigore un’allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno dar luogo ad un dissesto idrogeologico localizzato. (ANSA).