Maltempo, bomba d’acqua su Caserta, allagamenti e frane.

Gallerie allagate, strade trasformate in veri e propri fiumi e qualche frana a Caserta dopo la bomba d’acqua caduta oggi pomeriggio sulla città.

Allagamenti si sono verificati in numerose strade cittadine a causa dei tombini saltati, tra cui via Laviano, mentre via Passionisti è stata chiusa per una guaina volata da un palazzo.

Traffico paralizzato in parte della città, con l’acqua che ha invaso cantine e piani rialzati.

Allagata con oltre un metro d’acqua la galleria della superstrada 700 della Reggia di Caserta, con i vigili del fuoco che stanno cercando di far scendere con delle pompe il livello.

Una frana è segnalata nella frazione collinare della Vaccheria.

