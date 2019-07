Mango Day lunedì 22 con Just Eat.

La passione per l’esotico e per i gusti oltreoceano continua a crescere tra gli italiani che, grazie alle nuove cucine disponibili a domicilio, possono sperimentare nuovi sapori e scoprirsi fan di cibi che arrivano da lontano e che grazie a Just Eat, app leader in Italia per ordinare online pranzo e cena a domicilio, sono sempre più vicini! Un nuovo trend in questa direzione lo segna il mango – famoso frutto dolce, colorato e succoso originario dell’India – che il 22 luglio viene celebrato in occasione del Mango Day.

Il mango grazie alle sue numerose proprietà viene utilizzato spesso in cucina all’interno di golose ricette e, vista la sua presenza crescente nei piatti ordinabili a domicilio, ha registrato una crescita negli ordini di food delivery del 70% e 3.000 kg di mango consegnati nelle case degli italiani nell’ultimo anno.

Complice del successo del mango a domicilio è il pokè, che rappresenta il trend dell’anno e che cresce come cucina del 4.000%, seguito da gelato al mango (+1000%), insalata con il mango (+700%) e oltre 30 kg di mango salad consumati, macedonia di mango (+400%) e frullati e smoothies (+200%). I piatti più ordinati con il mango sono in modo predominante quelli che abbinano pesce a frutta esotica, quindi nella cucina orientale Uramaki Mango Roll, Pokè Chucky, Mango Chicken Curry e Tartare, e per le insalate Thai Salad, Insalata giapponese di mango con tartare di salmone e l’insalata italiana di pollo e mango. Ma anche frullati e gelati a base di mango stanno conquistando la penisola, in particolare i primi nella variante al mango con gelato, ai frutti esotici e con polpa di frutta al mango, e per i secondi nelle novità del moki gelato, gelato indiano e giapponese al mango, e la classica vaschetta al gusto mango. Stanno emergendo inoltre richieste sempre più frequenti di dolci come Mango Cream, Cheesecake al mango, pannacotta, sorbetto e semifreddo al mango.

Ma dove si mangia più mango? Roma e Milano svettano in cima alla classifica – trainate da pokè e giapponese – seguite da Torino, Bologna, Genova e Firenze, un’inaspettata Seregno, in provincia di Monza e Brianza, e poi Cantù, Pisa, L’Aquila, Pescara, Napoli, Padova e Trieste. A Milano il piatto preferito con il mango è l’Uramaki Mango Roll, a Roma il Pokè Chucky, a Torino, terza città per consumo di pokè, il Mango Chicken Curry, a Napoli i Roll California ma con variante Mango! A Bologna si mangiano più uramaki tonno e mango, mentre a Palermo vincono gli uramaki fruit con mix di sapori esotici insieme al mango.

Il mango è preferito poi soprattutto dalle donne, che ne mangiano più degli uomini ordinando le prime pokè e involtini vietnamiti, e i secondi privilegiando piatti giapponesi come uramaki, mango roll e nigiri al mango.

Il giorno in cui si ordina più mango è il sabato, seguito dal venerdì, mentre il mese del 2019 con più richieste di piatti con il mango è stato maggio.

