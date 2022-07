Metro Linea 1, arriva ok per circolazione nuovi treni. Dovrebbero entrare in servizio a settembre.

Anm Informa che per attività di verifica programmata in linea, lunedì 25 Luglio, la Linea 1 metropolitana anticipa le ultime corse serali prima della chiusura con gli orari di seguito indicati:

• da Piscinola ore 20.28;

• da Garibaldi ore 20.54.

Finalmente è arrivato l’ultimo ok ufficiale da Roma ed il nuovo treno della metropolitana di Napoli può entrare in servizio già da settembre 2022 dopo l’ultimo test di verifica effettuato in questi giorni.

Tutti i collaudi, dunque, sono finiti e hanno avuto successo, le ultime prove sono state fatte tra mercoledì e venerdì della settimana scorsa e sono servite a verificare il sistema automatico di frenatura. Si tratta di test delicati, forse tra i più discussi, perché a giugno si era verificato un ostacolo che aveva provocato lo slittamento dell’entrata in servizio di un treno, ma finalmente il problema è stato risolto.

Il via libera per partire ufficialmente arriverà molto probabilmente ad agosto ed il passo successivo è il parere dell’Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali. Avrà il compito di esaminare tutte le relazioni preparate finora.

Anm si prepara per ad iniziare l’abilitazione dei macchinisti sul nuovo treno e si tratta di un nuovo step fondamentale per poi poter iniziare con il pre-esercizio. In sostanza, si deve prima far effettuar al treno un percorso senza passeggeri sui binari della metro, per testarlo anche in queste condizioni.

Se tutto andrà bene, allora davvero a settembre il treno sarà in circolazione e contribuirà a migliorare il servizio della metropolitana linea 1, rendendola più efficiente e con attese minori.

Il nuovo treno sarà in servizio su tutta la tratta tra Piscinola e Piazza Garibaldi, nell’attesa che anche gli altri 9 treni comprati in Spagna potranno essere utilizzati.

Il Comune ha acquistato dalla Spagna anche altri 9 treni, come detto, e si attende che saranno sbloccati anche questi per la messa in esercizio. Fatti i test per questo primo treno, però, il percorso per questi altri sarà molto più semplice e quindi potranno essere utilizzati in tempi più brevi.

Sicuramente, in questo modo, i tempi di attesa saranno molto minori rispetto agli attuali 20 minuti ed oltre e si eviteranno anche le frequenti interruzioni del servizio.