Metropolitana, treni guasti, Linea 1 ferma per 3 ore.

Mattinata di passione per i viaggiatori della Metropolitana. Linea 1 ferma sull’intera tratta questa mattina, per tre treni guasti. Sono rimasti quindi solo tre treni in circolazione. La circolazione è sospesa dalle ore 8,30. Ad annunciare il disservizio l’Anm che si è scusata per il disagio e l’attesa con gli utenti. Dalle 8,52 il servizio è stato riattivato solo per la tratta Piscinola-Dante, mentre resta sospeso da Dante a Garibaldi. Per raggiungere la Stazione Centrale gli utenti possono scambiare a Museo con la metro Linea 2.

L’interruzione, purtroppo, è avvenuta ancora una volta nell’ora di punta, quando la metropolitana è presa d’assalto da studenti e pendolari che devono andare a lavoro la mattina. Già al lavoro la squadra dei tecnici e degli operai per riparare il convoglio e far ripartire la circolazione nel tempo più breve possibile. Venerdì 3 dicembre, intanto, ci sarà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici Anm, metro, bus e funicolari, di 4 ore.

