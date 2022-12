Napoli: proteste per la fiera natalizia in piazza degli Artisti.

” Quest’anno nei quartieri del Vomero e dell’Arenella si ripresentano le fiere natalizie – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero -. Le strade e piazze prescelte sono l’area pedonale compresa tra le vie Kauffmann e Bertini, nella quale sono già stati collocati di 51 stalli. Altri 10 stalli si trovano in via Enrico Alvino. Infine 22 sono gli stalli che stanno per essere collocati in piazza degli Artisti, scelta anche quest’anno al posto dei tratti pedonalizzati di via Luca Giordano, dal momento che quest’ultima strada è “già fortemente intasata dalle numerose ed ampie occupazioni di suolo delle attività commerciali ivi presenti” come si legge nell’ordinanza n. 21 del 2 dicembre scorso, varata dall’U.O. attività tecniche della direzione municipalità Vomero Arenella . Per un totale di assegnazioni, dunque, pari a 83 stalli provvisori che potranno operare nelle strade della municipalità collinare fino al 9 gennaio dell’anno prossimo “.

” Proteste e rabbia sta suscitando proprio la scelta di collocare una delle tre fiere in piazza degli Artisti, con lavori di sistemazione che sono iniziati stamani – sottolinea Capodanno -, piazza che a seguito della pedonalizzazione di via Luca Giordano, è di fatto diventata uno snodo fondamentale per la viabilità nell’ambito della municipalità collinare. La presenza della fiera natalizia creerà certamente, come già avvenuto in passato, ulteriori problemi dal momento che già attualmente il traffico in quella zona si paralizza con notevoli ripercussioni su tutta l’area circostante. Da osservare altresì che parte dell’area area occupata dalla fiera era stata precedentemente adibita alla sosta dei carri gru per la rimozione delle autovetture in sosta vietata, i quali adesso dovranno trovare una diversa collocazione fino al termine della fiera “.

” Infatti – puntualizza Capodanno- per poter collocare i 22 stalli in piazza degli Artisti nell’ordinanza succitata è prevista l’adozione di un nuovo dispositivo di traffico, in vigore fino al 10 gennaio dell’anno prossimo, dispositivo che prevede il divieto di transito veicolare nella rotatoria limitatamente al tratto compreso tra la confluenza con via Giuseppe Recco e l’isola spartitraffico ubicata di fronte il civ. 39 nonché il divieto di sosta per l’intera giornata, con rimozione forzata, nell’area antistante l’isola spartitraffico, con conseguente sospensione degli stalli per i motoveicoli ivi posizionati, al cui posto verranno allestiti i mercatini “.

“ In verità – sottolinea Capodanno – per una fiera natalizia, fatta per l’esposizione e il commercio di soli prodotti tipici del periodo, come addobbi e pastori, sarebbe stato più opportuno, rimanendo al Vomero, l’utilizzazione, di luoghi come il piazzale di San Martino, la qual cosa avrebbe potuto comportare anche una ricaduta sul piano turistico, senza incidere sul traffico già caotico che si registra sulla collina “.

“ Tornando a piazza degli Artisti – puntualizza Capodanno – va anche considerato che a pochi passi si trova il mercato all’aperto di via Annella di Massimo cosi come la fiera che verrà collocata nelle vie Kaufmann e Bertini, si terrà nei pressi dell’area mercatale di via Casale de Bustis. Una concentrazione di mercati all’aperto che, nel periodo natalizio, potrebbe creare non pochi problemi e non solo per la viabilità ma anche per la sicurezza “.

“ Con l’occasione – conclude Capodanno – sollecitiamo gli uffici preposti affinché venga assicurato, durante tutto il periodo di permanenza, le fiere natalizie collocate nelle strade della municipalità collinare rispondano a tutti i requisiti attualmente previsti da norme e regolamenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla viabilità e alla tutela dell’igiene pubblica, nonché che vengano rispettati tutti gli obblighi e i requisiti indicati nei rispettivi bandi, anche attraverso continui e costanti controlli da effettuare durante lo svolgimento delle fiere, pure per evitare che, insieme agli operatori autorizzati, si manifesti la presenza di abusivi privi delle necessarie autorizzazioni “.