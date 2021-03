Neonato ustionato, convalidao arresto dei genitori.

Il gip del Tribunale di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha convalidato l’arresto di Concetto Bocchetti, 46 anni, e Alessandra Terracciano, 36, i genitori del neonato venuto alla luce il 12 marzo in casa a Portici (Napoli) e ancora ricoverato in prognosi riservata per ustioni sul corpo all’ospedale Santobono a Napoli.

Nella notte del 17 marzo, la coppia è stata sottoposta ad arresto con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime.

Il provvedimento è stato emesso dal sostituto procuratore di Napoli Francesca De Renzis e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone ed eseguito dai Carabinieri. L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale mentre la donna è piantonata all’Ospedale del Mare di Napoli. Verrà interrogata appena i medici daranno il loro nullaosta. Al momento il neonato, da quanto si apprende, è in condizioni stazionarie. (ANSA)