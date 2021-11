Nigeriano minaccia poliziotti con coltello, il sindacato FSP: ora basta, la politica intervenga prima che ci scappi il morto.

Un immigrato nigeriano e’ stato arrestato ieri sera nel centro di Napoli dopo aver minacciato

con un coltello i poliziotti. L’ uomo Samson Okougbo di 40 anni gia’ denunciato in passato e’

stato notato da alcuni poliziotti della DIGOS mentre camminava in via Guglielmo Sanfelice

brandendo un coltello. I poliziotti con l’ aiuto di un collega fuori servizio hanno intimato l’ alt al

nigeriano che li ha minacciati con il coltello. L’ uomo è stato bloccato dopo una colluttazione.

Il coltello con una lama di 40 cm e’ stato sequestrato. Nello zaino il nigeriano aveva altri due

coltelli di 25 cm di lunghezza un paletto in legno con la punta acuminata ed altri oggetti da

taglio. Si susseguono quasi quotidianamente, episodi di violenza in cui, troppo spesso

rimangono feriti poliziotti, non avendo strumenti e norme che consentano un’adeguata tutela

loro e degli altri.

Ora è il momento che la politica prenda consapevolezza che, servono urgenti

provvedimenti prima che ci scappi il morto.

Così Mauro DI GIACOMO Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di Stato Napoli il cui primo pensiero di solidarietà e vicinanza va ai colleghi che, sono costretti a subire rischi evitabili e ridimensionabili se, una volta è per tutte in modo concreto, si mettesse mano a norme di merito e procedurali che diano protocolli operativi certi.