Nubifragio, allagamenti in zona flegrea.

Il nubifragio che si è abbattuto sull’area flegrea oggi ha provocato allagamenti di strade e terranei nelle periferie di Pozzuoli (Napoli), con residenti bloccati in casa.

La situazione di maggiore criticità a Licola mare dove per la pioggia battente si sono creati torrenti che hanno inondato gli stretti viali della località con allagamento dei piani terranei e seminterrati.

Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati con le auto in panne.

Situazioni critiche per la viabilità anche nella zona Nord di Pozzuoli tra le località San Vito e San Martino, a Cigliano e a confine con Napoli nella conca di Agnano Pisciarelli. Pioggia e vento hanno provocato situazioni di criticità anche in alcuni istituti scolastici di Pozzuoli alta, proprio nel corso delle ultime ore di lezione. Registrate infiltrazioni d’acqua nelle aule per la non perfetta tenuta degli infissi con allievi a cercare riparo nei corridoi. (ANSA).