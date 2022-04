Paola Saulino: uscirei subito con Orsini.

La sexy influencer napoletana Paola Saulino, decanta su MOW (mowmag.com) il fascino del discusso prof. Alessandro Orsini, ospite dei talk in TV: “Uscirei subito con lui. Sull’intelligenza superiore dei napoletani la penso come lui, sulla guerra dice cose strategicamente inappuntabili”, sottolinea l’esuberante 33enne partenopea.

Paola Saulino elenca sul magazine lifestyle di AM network le qualità maschili del professor Orsini: “è nato a Napoli ma è biondo con gli azzurri come me, è un bell’uomo e sarei felice di farmi dare qualche risposta, è accogliente, è femminile”, precisa su mowmag.com la performer nata a Napoli nel 1989.

