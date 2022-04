Sondaggi: Italexit di Paragone supererebbe lo sbarramento ed entrerebbe in Parlamento. “Noi unica opposizione a Draghi”.

A pochi mesi dalla nascita, Italexit – Per l’Italia con Paragone raggiunge un traguardo fondamentale per la sua crescita. Un sondaggio elettorale nazionale effettuato dal gruppo Euromedia Research certifica infatti che il partito del senatore Gianluigi Paragone raggiunge per la prima volta il 3,3% nelle preferenze degli italiani, confermando il trend positivo di questi mesi, e supera così la soglia di sbarramento per l’entrata in Parlamento.

Si tratta di una conferma del valore del messaggio di un partito che, a oggi, è l’unico a fare vera opposizione al governo Draghi. Italexit propone una diversa visione della società, a cominciare dal recupero delle libertà fondamentali degli individui e dalla lotta contro l’inutile e vessatorio green pass e contro l’obbligo vaccinale.

Il partito di Paragone si propone di restituire al nostro Paese il ruolo che gli compete nello scenario internazionale, con l’indispensabile recupero delle sovranità politica, economica e finanziaria, per un’Italia protagonista e libera dal giogo di un’Unione Europea a guida tedesca che si è rivelata incapace, fallimentare e dannosa sotto tutti gli aspetti.