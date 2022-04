Poste Italiane: E-commerce, consegne record di pacchi a Napoli e provincia, +25% in un anno.

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane: nell’ultimo anno in provincia di Napoli si è registrato un incremento di consegne del 25% rispetto all’anno precedente.

Poste Italiane, grazie alla capillarità e all’efficienza della propria rete di distribuzione, che nel Napoletano può contare su un modello di recapito innovativo composto da 39 Centri di Distribuzione e una flotta di 1068 mezzi, di cui 124 interamente green, garantisce le consegne su tutto il territorio, dai centri più piccoli e remoti alle grandi città.

Dal 1862 l’Azienda consegna lettere alle famiglie e alle imprese italiane, ma negli ultimi anni è il settore dei pacchi a trainare il business tanto che nel 2021 sono stati consegnati 249 milioni di pacchi, con una crescita del 18,3% rispetto al 2020. In aumento anche i ricavi da corrispondenza che con 2,1 miliardi di euro registrano un +9,7%, così come confermato dall’Ad Matteo Del Fante, che in occasione della presentazione dei risultati finanziari del 2021 ha dichiarato: “La trasformazione industriale iniziata con il piano “Deliver 2022” e proseguita con il Piano “24SI” ha permesso di migliorare le performance dell’Azienda, facendo leva sulla piattaforma di distribuzione omnicanale integrata del Gruppo. I nostri nuovi canali digitali e il network Business to Business to Consumer sostengono una solida crescita di ulteriori ricavi. Abbiamo raggiunto una media di 20 milioni di interazioni giornaliere, principalmente provenienti da tutti i nostri nuovi canali, tra i quali la rete PuntoPoste, a dimostrazione dell’enorme potenziale che la nostra base clienti può garantire per il futuro”.

E proprio nella provincia di Napoli sono 627 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio sono presenti 14 Locker, i punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane. Recentemente la rete si è arricchita di nuovi servizi e, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, oggi è possibile consultare lo stato della spedizione direttamente via whatsapp. Con il servizio di tracciatura online, già disponibile su web e app, si può tracciare lo stato della spedizione in modo semplice e veloce per qualsiasi tipo di prodotto di Poste Italiane.