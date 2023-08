Parcheggio abusivo in viale Maddalena, interviene Polizia Municipale

Personale in forza alle Unità Operativa Tutela Ambientale e Polizia Investigativa Centrale della Polizia Locale di Napoli ha accertato che in Napoli al Viale Umberto Maddalena, nelle immediate adiacenze dello scalo aereo di Capodichino, un piazzale di circa 3000 metri quadrati, completamente recintato, veniva utilizzato quale area di sosta priva della regolare licenza, da una nota azienda operante nel settore del noleggio e rimessaggio di autovetture.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza di diverse decine di auto lasciate in sosta da ignari cittadini che usufruivano del parcheggio per poi recarsi all’aeroporto. L’azienda è stata sanzionata per lo svolgimento dell’attività di parcheggio in assenza di licenza, per l’utilizzo di un passo carraio abusivo ed è stato intimato lo sgombero dalle auto in sosta. Inoltre, la Polizia Locale di Napoli ha accertato che il piazzale in questione era stato concesso senza un atto formale di affitto dal proprietario dell’area alla società che gestiva il parcheggio e che l’area stessa era già stata oggetto di abusi edilizi e sequestrata anche se all’atto del controllo vigeva un dissequestro temporaneo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi.

La Polizia Locale ha in corso ulteriori accertamenti volti alla verifica della sussistenza di condotte illecite di rilevanza penale e per verificare la proprietà dell’area stessa in quanto per gli abusi edilizi perpetrati in precedenza è stata attivata la procedura di acquisizione al patrimonio comunale dell’area.