Parliamo di cinema, Andrea Renzi ospite a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano venerdì 5.

Venerdì 5 luglio alle 19.00 sulla terrazza del piano nobile di Villa Bruno San Giorgio a Cremano l’attore e regista Andrea Renzi sarà ospite della terza edizione di “Parliamo di Cinema” rassegna di incontri con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, curata da Roberto D’Avascio ed Imma Colonna ad ingresso gratuito, che si svolge all’interno di “Cinema intorno al Vesuvio”.

“Continuano i nostri appuntamenti in arena che compongono la rassegna “Parliamo di cinema” – dice Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie – un’occasione di confronto con personalità del mondo del cinema, dello spettacolo. Il pubblico gradisce la nostra iniziativa perché gli ospiti, a loro agio in un contesto informale, si raccontano e rendono note al pubblico le loro passioni, le loro esperienze. Ho notato che tutti i nostri ospiti hanno voglia di raccontare anche cose inedite della loro vita e della loro esperienza lavorativa. Un dialogo sul cinema a partire da diverse esperienze e da diverse passioni per sottolineare e raccontare ancora il bisogno di cinema e la bellezza di tanti film: una dimensione comunitaria che si ricostruisce a partire da una conversazione dal taglio informale, ma provando a volare alto nei contenuti”.

Andrea Renzi: nato a Roma il 7 Febbraio 1963. Inizia la sua attività teatrale molto presto, a quattordici anni, a Napoli. É socio fondatore delle compagnie teatrali Falso Movimento e Teatri Uniti cui è tuttora legato. Tra gli spettacoli di cui è stato protagonista si ricordano almeno Tango Glaciale e Riccardo II di Mario Martone, Dritto all’inferno di Antonio Neiwiller e Le false confidenze e Trilogia della villeggiatura di Toni Servillo. A teatro lavora anche con Marco Baliani, Elio De Capitani, Leo De Berardinis. Nel 1984 vince il premio Opera Prima con il monologo Sangue e Arena che segna l’inizio della sua attività di regista. Mette in scena Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, Le avventure di Pinocchio da Collodi, Magic People Show di Giuseppe Montesano, Tradimenti di Harold Pinter e Giorni Felici di Samuel Beckett, Dalla parte di Zeno di Valeria Parrella. Nel 2000 riceve il Premio Salvo Randone per la sua attività di interprete. Al cinema lavora, tra gli altri, con Mario Martone, Paolo Sorrentino, Antonio Capuano, Ferzan Ozpetek, Roberto Benigni, Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, Paolo Franchi, Raul Ruiz, Edoardo De Angelis. È stato protagonista della serie Tv Distretto di polizia 11.

Nel 2013 è nel film di Roberto Andò Viva la libertà e nel 2014 è nel cast del film di Renato De Maria La vita oscena, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2014.

L’appuntamento dell’8 luglio in arena alle 21.15 è con “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi.

Informazioni sull’Arena

Orario d’inizio spettacoli > ore 21.15

Infoline > 081 5967493

Ingressi > Tutte le sere 4 € e 3 € con tessera Arci (che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate). Per ulteriori info> www.arcimovie.it – facebook arci movie napoli