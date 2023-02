Ponticelli, in estate via alla costruzione di 104 alloggi.

In estate partirà a Napoli il cantiere per la realizzazione di 104 alloggi che prenderanno il posto del campo bipiani di amianto che da 30 anni sopravvive nel quartiere di Ponticelli, periferia est della città.

Il via libera è arrivato oggi con il voto del consiglio della sesta municipalità che ha deciso all’unanimità, alla presenza del vice sindaco di Napoli Laura Lieto.

“Ad oggi – spiega Patrizio Gragnano, consigliere del Movimento 5 Stelle alla Municipalità 6 – non vi è ancora certezza che quelle casa vadano a chi da tanti anni vive suo malgrado in loculi d’amianto e ha pagato sulla propria pelle i limiti e le scelleratezze di intere classi politiche. Nel consiglio di oggi, che abbiamo fortemente voluto come commissione speciale Pnrr di cui sono vice presidente – prosegue – abbiamo delinato le linee guida per riconoscere il diritto alla casa a tutti quelli che vivono regolarmente nel campo con regolare residenza dal 30 aprile 2016 e risultano presenti nei censimenti che il Comune sta portando a termine. È un altro passo storico verso la fine di questo incubo”.

“In queste ore – conclude Gragnano – ho riscontrato una enorme sensibilità sia del vice sindaco che di tutte le forze politiche indistintamente. Il percorso dei prossimi mesi sarà molto delicato e crediamo che nessuno debba rimanere indietro , senza distitinzine alcuna, ma da oggi siamo tutti più fiduciosi”. (ANSA).