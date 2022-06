Quotazioni Metroquadro di Napoli e Provincia 2022 a cura di Fimaa Campania, presentazione martedì 21 al Tennis Club Petrarca.

Sta per terminare la grande attesa, ritorna “Quotazioni Metroquadro di Napoli e Provincia 2022” Listino Ufficiale Fimaa Campania distretto di Napoli pubblicato dalla casa editrice Mediapass che svela il valore di tutte le tipologie di immobili rilevato, come di consueto, strada per strada.

I dati del 2022 saranno presentati e commentati nel corso di un incontro in programma martedì 21 giugno alle ore 10. Appuntamento al Tennis Club Petrarca, in via del Marzano 7, dove avverrà la presentazione del nuovo Listino Ufficiale Fimaa. La pubblicazione edita da Pietro Ciavola ed Alessandro Passarelli è realizzata con il prezioso contributo di 200 agenti immobiliari magistralmente coordinati dalla Fimaa Campania distretto di Napoli presieduta da Vincenzo De Falco.

Anche quest’anno il Presidente Vincenzo De Falco insieme alla sua commissione per il controllo e la validazione dei valori hanno profuso il massimo sforzo per rendere il Listino fotografia puntuale ed attendibile della attuale situazione del mercato immobiliare di Napoli e Provincia.

C’è grande curiosità per conoscere l’andamento delle quotazioni dopo i grandi cambiamenti degli ultimi anni. Come noto da tempo c’è stata una inversione di tendenza nelle richieste con una rivalutazione degli spazi esterni e delle ampie quadrature. Attenzione anche al mondo dei mutui dopo i continui rumors che arrivano dalle banche centrali sui tassi di interesse.

Tanti i temi di attualità che saranno affrontati dai relatori previsti tra i quali, oltre al Presidente Fimaa Campania Vincenzo De Falco, la Dott.sa Carla Della Corte Presidente Confcommercio Napoli e il Professor Pasquale De Toro Professore di Estimo Dipartimento di Architettura università di Napoli Federico II, in un incontro che è diventato un vero e proprio punto di riferimento sia per quanti operano nel segmento immobiliare, sia nei settori dell’economia e del lavoro. Una interessante novità si parlerà anche di Home Staging e relazionerà sull’argomento l’home stager Dott.ssa Anna Canale.

In questo solco si spera sempre, di confermare l’ampia fiducia anche da parte del cliente finale. Quest’ultimo sempre più spesso utilizza “Quotazioni Metroquadro” per avere un ulteriore riferimento al momento di comprare o vendere un immobile, certo della qualità delle stime in esso riportate.