Regionale Trenitalia, modifiche alla circolazione per lavori sulla Pozzuoli-Villa Literno

Dalle ore 16.50 di venerdì 19 aprile alle ore 04.50 di lunedì 22 aprile sarà modificato il programma di circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia per i lavori di manutenzione tra le stazioni di Pozzuoli e Villa Literno, sulla linea Napoli Campi Flegrei – Caserta via Villa Literno. In particolare:

i treni regionali della relazione Napoli Campi Flegrei – Villa Literno subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivato servizio con bus tra le stazioni di Pozzuoli e Villa Literno con fermate intermedie di Quarto e Giugliano e con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale;

il treno regionale 21254 (Napoli Campi Flegrei – Caserta) sarà cancellato e sostituito con nuovo treno metropolitano 34783 (Napoli Campi Flegrei – Caserta via Napoli Gianturco). Predisposto servizio con bus da Villa Literno a Caserta, con fermate intermedie.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.