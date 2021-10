San Potito Sannitico, Mario Ferrante “Alfiere del Lavoro”, le congratulazioni dell’Amministrazione Imperadore.

Il giovane studente di San Potito Sannitico Mario Ferrante, diplomato presso il Liceo scientifico di Piedimonte Matese, lo scorso 26 ottobre presso le sale del Quirinale ha ricevuto il titolo di “Alfiere del lavoro” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il sindaco Francesco Imperadore, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di San Potito Sannitico, si congratula con lo studente.

“Abbiamo accolto questa notizia con grande orgoglio ed entusiasmo – dichiara il Sindaco Imperadore. Questo riconoscimento prestigioso, conferito dal Presidente della Repubblica ai venticinque migliori studenti italiani dell’anno, dimostra che il nostro giovane concittadino Mario Ferrante ha avuto non solo risultati eccellenti in quest’anno scolastico, ma anche lungo tutta la sua carriera di studi. Questi eventi sono la chiara rappresentazione che chi con dedizione, costanza e determinazione affronta i propri studi può ambire ad ottenere importanti risultati. In questo momento tutta la comunità di San Potito esulta per Mario e mi auguro che la sua esperienza sia da esempio per i tanti giovani del nostro territorio e che faccia suscitare in loro quel desiderio di riscatto di cui ha tanto bisogno la nostra terra. Ad ogni modo, con la nostra amministrazione comunale abbiamo programmato di encomiare il nostro concittadino già nel prossimo consiglio comunale, in modo da dare anche noi un riconoscimento pieno ed ufficiale nel massimo organo istituzionale della nostra cittadina”.