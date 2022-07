Sanità, rimossi cartelli shock da Day Hospital oncologico al Policlinico.

Sono stati rimossi a Napoli i cartelli affissi nel Day Hospital del dipartimento di Oncologia del Policlinico universitario che avevano suscitato polemiche e proteste in questi giorni, tra i pazienti in attesa e sul w

Sono stati rimossi a Napoli i cartelli affissi nel Day Hospital del dipartimento di Oncologia del Policlinico universitario che avevano suscitato polemiche e proteste in questi giorni, tra i pazienti in attesa e sul w eb.

‘Si comunica ai pazienti che è severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita’ c’era scritto su uno di essi.

