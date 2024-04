Sciopero generale trasporto pubblico giovedì 11, le modalità e le fasce di garanzia

Anm informa che giovedì 11 Aprile le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato un’azione di sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, in adesione allo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: ultima corsa da Piscinola ore 09:12, ultima corsa da Garibaldi ore 09:07. Prima corsa da Piscinola ore 13:51, prima corsa da Garibaldi ore 14:31.



Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)



Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00/ profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Anche i lavoratori EAV per il giorno 11 aprile 2024 le OO.SS. CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, avente le seguenti motivazioni: “zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa”.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Per visualizzare gli avvisi completi, dove sono riportate le partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia, clicca QUI