Shara in Donne Lucane.

Nel corso della XXI edizione del Napoli Film Festival che si terrà nella città partenopea dal 23 al 30 Settembre 2019 anche il film “Donne Lucane” del regista, autore televisivo e giornalista Nevio Casadio. Tra le donne scelte dal regista a testimonianza di una Basilicata ricca di personaggi femminili dalla forte e spiccata personalità c’è anche la cantautrice Shara, artista fiera ed orgogliosa delle sue “profonde” radici lucane. “Sono nata vicino al mare – afferma l’artista – ma le mie radici affondano profonde nella terra delle verdi montagne. In me coesistono le onde del mare con il canto delle sirene ed il vento che attraversa le montagne in compagnia della ninfa Eco. La Basilicata è una terra magica e vi faccio ritorno ogni qual volta sento il bisogno di riprendere carica e quella particolare energia che solo in quei luoghi è possibile trovare.”

Il lavoro è parte di una trilogia che prende il nome di “Trilogia di un nuovo viaggio lucano” prodotto dalla Tamar di cui Donne Lucane è la prima opera realizzata da Casadio.

PROIEZIONE DEI 3 DOCUFILM PRESSO

ISTITUTO CERVANTES DI NAPOLI

Via Nazario Sauro 23

80132 Napoli

PROGRAMMAZIONE

DONNE LUCANE MARTEDÌ 24 SETTEMBRE, ORE 17:30

IL SUONO DELL’ACQUA GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE, ORE 17:30

SOGNI LUCANI VENERDÌ 26 SETTEMBRE, ORE 17:30