Gran Fondo Campania di ciclismo al Vulcano Buono di Nola.

Il Vulcano Buono, per tre giorni, dal 20 al 22 settembre 2019, sarà la “capitale” del ciclismo in Campania e palcoscenico di un grande villaggio dedicato agli appassionati della bici. Il Centro, in particolare, ospiterà la partenza e l’arrivo della prima edizione del “Gran Fondo Campania”, la corsa ciclistica sulla distanza di oltre 120 km che toccherà 24 tra frazioni e comuni e ben quattro province. Lo start è previsto dal Vulcano Buono di Nola alle ore 8 di domenica 22 settembre, mentre il Bike-Village, che accoglie sportivi e sostenitori, aprirà l’intera manifestazione venerdì 20 settembre.

“Con questa manifestazione, a cui seguiranno altre, sia sportive che culturali e di spettacolo, il Vulcano Buono – sottolinea Gian Marco Nicelli, amministratore delegato della Vulcano SpA – conferma la sua vocazione di luogo di incontro e di intrattenimento, oltre che di shopping center, adeguato alle nuove e moderne esigenze dei visitatori”.

Ospiti speciali di questa prima edizione saranno tre grandi campioni del ciclismo, Francesco Moser, Claudio Chiappucci, Gilberto Simoni, i quali prenderanno parte, non solo alla gara, ma anche alla conferenza stampa prevista sabato 21 alle ore 17.00, sempre presso il Centro Commerciale.

“Gran Fondo Campania” è solo il primo dei grandi eventi che Vulcano Buono si appresta ad accogliere nei prossimi mesi. Il piano di rilancio e di riqualificazione, sia immobiliare sia operativo, del Centro Servizi Vulcano Buono, strutturato su un arco di 5 anni, prevede da un lato l`adeguamento infrastrutturale del centro, dall`altro l’aggiornamento del format commerciale e il rafforzamento della parte shopping.