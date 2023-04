Sicurezza stradale, sull’ultimo numero di Mondoauto focus sulla Città Metropolitana di Napoli.

Tredici incidenti al giorno, 2,2 feriti ogni ora e 1,7 morti a settimana. È questa la tragica fotografia della sinistrosità stradale nella Città Metropolitana di Napoli in cui spiccano la SS 162 “’Asse Mediano” e la SS 87 R “Sannitica” tra le arterie con più vittime della strada, mentre la Tangenziale di Napoli è quella dove si verificano più incidenti.

Alla sicurezza stradale, con l’allarme dell’UE per la recrudescenza della sinistrosità registrata nell’ultimo anno e le relative proposte avanzate dalla Commissione europea per rendere più sicura la circolazione veicolare nel “vecchio continente”, è dedicato l’ultimo numero di Mondoauto, l’house-organ dell’Automobile Club Napoli diretto da Antonio Coppola.

In evidenza, anche lo stato preoccupante dei trasporti pubblici in Campania e a Napoli, come risulta dall’ultimo rapporto Pendolaria, ed i servizi dedicati all’inaugurazione della Delegazione ACI di Pompei ed alle tasse automobilistiche dei veicoli storici.

In questo numero si ricorda che il prossimo 27 aprile, presso la sede dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d (Fuorigrotta), si terrà l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 e l’elezione degli organi sociali per il quadriennio 2023-2027. Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 9 alle ore 16.

