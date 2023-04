Sindacato di polizia Coisp manifesterà a San Giuseppe Vesuviano: Poliziotti pugnalati alle spalle dalla stessa Polizia.

Nella giornata del 6 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – nella piazza Elena D’Aosta, adiacente il Comune di San Giuseppe V. – e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 – nella Piazza Garibaldi, adiacente al Santuario di San Giuseppe -, una delegazione del Sindacato di Polizia Coisp, tra i maggiormente rappresentativi a livello nazionale e con una rappresentanza di circa 1000 operatori di polizia partenopei svolgerà, nel rispetto delle norme vigenti, un’attività di volantinaggio con esposizione di materiale informativo. La stessa è finalizzata a portare a conoscenza dell’opinione pubblica oltre che dei vertici della Polizia di Stato – Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – le pessime condizioni in cui versano i poliziotti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e del loro malcontento dovuto alle continue e reiterate violazioni contrattuali. Alla manifestazione saranno presenti, con una propria delegazione, tutte le segreterie provinciali della Campania nonché il Segretario Generale Regionale Coisp della Campania Alfredo Onorato ed i componenti del Direttivo Nazionale Antonio Matrone, Luigi Fusco ed Antonella Bufano. Durissime sono state le parole di Giuseppe Raimondi, Segretario Generale del Coisp partenopeo, che ha dichiarato: “ Le forti carenze d’organico hanno portato il personale del Commissariato di San Giuseppe quasi al collasso e domani, con una nostra delegazione, saremo lì proprio per manifestare il nostro dissenso contro tale politica oltre che per informare la popolazione delle gravi violazioni cui sono sottoposti quei poliziotti che vedono calpestati anche i diritti più basilari, costretti a turni improponibili e disparità di trattamento, sotto la velata minaccia di movimentazioni ingiustificate e pretestuose. Non ci stancheremo mai di ripeterlo : la sicurezza è alla base del vivere civile e Democratico. Sono ormai mesi che ripetiamo le stesse cose…. La sicurezza è un investimento e non una spesa da poter tagliare senza criterio. In una realtà come la Campania è importantissimo investire sulle risorse da destinare al comparto sicurezza e, fra queste, di vitale importanza è mettere il personale di polizia operante sul territorio in completa sicurezza per far si che compia serenamente il proprio lavoro e possa adempiere appieno al precipuo compito di tutela e sicurezza dell’intera cittadinanza. L’auspicio è che questa protesta funga da grido d’allarme per i nostri vertici al fine di porre fine a questa mala gestio che ormai da tempo si sta perpetrando al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano”.

