Sistema informatico 118 in tilt, escluso attacco hacker

“Sistemi informatici del 118 in tilt” in alcune zone della CAMPANIA . “Ci arrivano segnalazioni dalle Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, Asl Napoli 3 Sud, Asl Caserta e Asl Salerno circa un ‘blackout informatico’ che ha colpito le Centrali operative territoriali dalle 18 di ieri 2 novembre”, riferisce via Facebook l ‘associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI) che parla di “disagi nella gestione interna delle chiamate di soccorso, ma sono esclusi – tiene a precisare – ritardi nei mezzi di soccorso.

Il servizio procede regolarmente, con non poche difficoltà. Per il momento si esclude un attacco hacker”, aggiunge NtI. “I tecnici – spiega l’associazione – sono a lavoro da ieri sera per riparare il guasto. Per il momento è scattata la procedura d’emergenza, le ambulanze vengono allertate tramite linea telefonica e gestite tramite sistema radio. Per fortuna esiste sempre un pianoforte B”, sottolinea NtI. Un aggiornamento delle 11 rileva “ancora difficoltà”, con il “sistema che funziona a singhiozzo”.