Swim For Smile 2019, traversata di solidarietà a nuoto dello Stretto di Messina insieme alla Marina Militare.

Per il quarto anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, attraverserà lo stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi.

Insieme a lui 29 tesserati FIN preparati atleticamente da Alessandro Terrin si cimenteranno nella traversata solidale che avrà luogo il 6 luglio alle ore 10.30. La prova sportiva diretta da Mimmo Pellegrino prenderà il via a Capo Peloro, sulla costa messinese; dopo un tragitto di circa 2 miglia, gli atleti arriveranno sulla costa calabrese.

“La traversata solidale rappresenta– dichiara il Vicepresidente Scientifico Domenico Scopelliti e Direttore dell’UOC di Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma – l’evento ‘istituzionale’ della Fondazione che simbolicamente colma le differenze di trattamento dei bambini affetti da malformazioni al volto in Italia e nel mondo. È una sfida che unisce gli animi sportivi ad un nobile scopo sociale confermando che lo sport come la medicina abbatte le disuguaglianze tra i popoli”.

Fin dalla prima edizione infatti, il Dottor Scopelliti ha coinvolto nella manifestazione sportiva volontari della Fondazione e nuotatori professionisti, provenienti da varie regioni italiane, per sensibilizzare le persone sulle attività della Fondazione Operation Smile Italia Onlus nel nostro Paese e nel mondo, con l’obiettivo di restituire il sorriso a centinaia di bambini che nascono con queste malformazioni.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di: Marina Militare, Regione Calabria, Regione Sicilia, Comune di Villa San Giovanni, Comune di Messina, CONI, FIN e FIN Comitato Regionale Calabria. Un ringraziamento particolare alla Lega Navale, sezione di Villa San Giovanni che, anche quest’anno, supporta l’organizzazione dell’evento. L’azienda Ernesto Invernizzi ha donato le t-shirt realizzate appositamente per l’evento. Al termine della traversata gli atleti riceveranno il pacco gara di Operation Smile Italia Onlus insieme ad un attestato di partecipazione.

I fondi raccolti verranno donati in sostegno del progetto Smile House, Centri di Cura multispecialistici per il trattamento dei pazienti con malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali istituiti a Milano, a Roma e a Vicenza. Nel corso delle precedenti edizioni sono stati raccolti oltre 9.000 euro.