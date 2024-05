Terremoto, circolazione treni sospesa per verifiche tecniche su linee da Napoli per Roma, Salerno e Villa Literno

Inizio evento – ore 20:10

La circolazione è sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico a Napoli Campi Flegrei sulle linee:

• Roma – Napoli via Formia;

• Roma – Napoli via Cassino;

• Napoli San Giovanni Barra – Villa Literno;

• Napoli – Salerno via Nocara Inferiore.

Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Regionali e Metropolitani possono registrare ritardi.

Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento – ore 21:15

La circolazione è ancora sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico a Napoli Campi Flegrei sulle linee:

• Roma – Napoli via Formia;

• Roma – Napoli via Cassino;

• Napoli San Giovanni Barra – Villa Literno;

• Napoli – Salerno via Nocera Inferiore.

La circolazione è rallentata anche sulle linee:

• AV Roma – Napoli;

• Napoli – Salerno via Monte del Vesuvio.

In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Regionali e Metropolitani possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.