Trasporti, interrogazione di Nappi (Lega): i dipendenti provvedono al rispetto della sicurezza ma Eav li sospende

“Eav ha sospeso dei capitreno e dei macchinisti in servizio sulla tratta Circumflegrea perché ‘colpevoli’ di provvedere alla sicurezza per il personale a bordo e i viaggiatori! A causa dell’assenza di martelletti frangivetro, previsti obbligatoriamente sui mezzi, e dopo le tempestive segnalazioni dei dipendenti, l’azienda si è vista costretta a fermare i treni ma allo stesso tempo risulta aver rimosso i lavoratori dal servizio con l’attribuzione della qualifica di non conformità. Ho presentato apposita interrogazione consiliare per conoscere se corrisponda al vero quanto denunciato anche dai sindacati, e in caso affermativo quali misure intenda adottare il presidente De Luca per l’immediata revoca di provvedimenti ritenuti ritorsivi oltre che palesemente illegittimi, pericolosi per la pubblica sicurezza e addirittura diseducativi per lo stesso personale”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

