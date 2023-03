Travolti da furgone mentre cercano di spostare auto.

Quattro giovani che stavano tentando di spostare un’auto dal centro della carreggiata dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale sono stati travolti dal conducente di un furgone in arrivo.

Sono rimasti feriti ma, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, non sono in prognosi riservata nè in pericolo di vita.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Crispano, con la collaborazione della polizia stradale di Caserta, sono intervenuti sulla strada statale7 BIS Nola Villa Literno per un incidente. Un 22enne alla guida della propria auto aveva perso il controllo del veicolo ed era finito contro il guardrail.

L’auto era poi finita nuovamente al centro della carreggiata. Il giovane è stato soccorso dagli occupanti di altre due auto (4 persone, due per veicolo). Questi hanno tentato di spostare il veicolo incidentato dalla strada, probabilmente per evitare altri incidenti. Durante le operazioni però, un furgone guidato da un 35enne di Acerra ha travolto tutti.

I feriti sono stati portati negli ospedali di Caserta e Napoli.

Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica. (ANSA).