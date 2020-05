Troppa gente in strada, sindaci chiedono aiuto.

Troppe persone in strada e Claudio Grillo e Raffaele Bene, sindaci, rispettivamente, di Afragola e Casoria, popolosi comuni alle porte di Napoli, scrivono al governatore della Campania De Luca e al prefetto di Napoli Valentini per chiedere “ogni utile strumento per ovviare alla grave situazione creatasi”.

“Con l’avvio della fase 2 – si legge nella nota – si è notato un notevole incremento di persone presenti sui territori cittadini, spesso ingiustificatamente” sebbene persistano “le misure di contenimento della pandemia”.

Nella missiva Grillo rivela anche che Afragola e Casoria “nelle intenzioni mai comunicate della Regione, dovevano essere dichiarate ‘zone rosse'”. In un’altra lettera, inviata anche al prefetto di Napoli, Grillo ha chiesto alle banche di razionalizzare e contingentare gli ingressi per evitare assembramenti.

“Qualora dovessero persistere – conclude Grillo – mi vedrò costretto ad adottare ogni misura in mio potere, ivi compresa la chiusura della filiale”.