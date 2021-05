Vaccini, dosi esaurite, chiusi centri Mostra e Capodichino. Carico Pfizer atteso mercoledì 12.

Oggi come preannunciato dall’Asl Napoli 1, è partita la chiusura dei due più grandi centri vaccinali di Napoli, alla Mostra d’Oltremare e all’hangar di Capodichino.

La chiusura durerà fino a mercoledì, quando i due hub dovrebbero riaprire nel pomeriggio visto che intorno a mezzogiorno è previsto l’arrivo di circa 215.000 dosi Pfizer in Campania.

Stamattina alcune persone si sono presentate alla Mostra d’Oltremare visto che la convocazione era scritta sul foglio della prima dose e non sapevano che avrebbero comunque dovuto attendere la conferma della convocazione via sms.

I cancelli sono chiusi e in questi giorni l’Asl Napoli 1 sta eseguendo una radicale pulizia e sanificazione dei due hub vaccinali. Restano aperti per la somministrazione in questi giorni la Stazione Marittima, la Fagianeria e il Museo Madre. (ANSA).