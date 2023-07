Venere degli Stracci, Manfredi: pista sfida social. La condanna dell’Accademia di Belle Arti

“Dalla Fondazione Pistoletto mi hanno detto che negli ultimi giorni c’era una sorta di gara sui social di gente che invitava a bruciare l’opera. Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all’ordine del giorno. Lasciamo alle forze dell’ordine fare il loro lavoro, ho sentito il questore e loro sono pienamente impegnati”, ha dichiarato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito all’incendio che ha distrutto la replica della Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto la notte tra martedì e mercoledì. Sull’assenza di sorveglianza Manfredi ha risposto: “Bisogna fare una scelta, se vogliamo sorvegliare tutto quello che abbiamo dobbiamo fare una società sorvegliata. Non credo nelle società sorvegliate, credo nella sorveglianza sociale. Dobbiamo vincere questa battaglia non mettendo una guardia in ogni angolo della città ma facendo crescere la grande civiltà di Napoli”.

L’ Accademia di Belle Arti di Napoli, esprime profondo dispiacere per il brutto episodio che ha coinvolto l’opera “La Venere degli stracci” del Maestro Michelangelo Pistoletto di recente ospite d’eccellenza dell’Istituzione a cui è stato conferito il titolo di Accademico d’Onore. Tutta la comunità Accademica si schiera al fianco dell’artista e della città di Napoli ed è pronta ad accogliere e supportare qualsiasi azione si vorrà mettere in campo a favore di un suo ripristino.