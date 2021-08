Volotea, volo Napoli-Olbia, ritardo di oltre 3 ore, possibile richiedere rimborso.

Numerose le segnalazioni da parte dei passeggeri del volo in ritardo Volotea con tratta Olbia – Napoli di venerdì 6 agosto 2021.

Parliamo del volo in ritardo Volotea V71729 con partenza schedulata dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda alle 21:45 e arrivo previsto presso l’aeroporto di Napoli Capodichino per le 22:55, l’aeromobile ha invece toccato il suolo partenopeo solo alle 2:27 del giorno successivo, accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 3 ore e 32 minuti.

Le segnalazioni dei passeggeri e i rilevamenti tecnici dello staff di Italia Rimborso, clam company che offre assistenza ai passeggeri vittime di disservizi aerei, non avrebbero evidenziato la presenza di alcuna circostanza eccezionale a causare questo pesante ritardo aereo.

Considerato ciò per i passeggeri sembrerebbe spianata la strada verso la “compensazione pecuniaria”, un risarcimento forfettario del disagio subito che per questa tratta aerea ammonta a 250 euro per singolo passeggero.

Come attivare una richiesta risarcitoria volta all’ottenimento della compensazione pecuniaria da ritardo aereo?

Se sei tra i passeggeri del volo in ritardo Volotea V71729 del 6 Agosto Olbia – Napoli sarà sufficiente compilare il form presente all’interno della home page ItaliaRimborso.it

Ricordiamo che tutti i servizi di Italia Rimborso sono prestati a titolo totalmente gratuito