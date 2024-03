Al via a Napoli la raccolta di firme per lista di Michele Santoro “Pace Terra e Dignità”

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 10, l’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini e lo scrittore e fondatore del MET Pino Aprile, con delegazioni di attivisti e cittadini, saranno in via Toledo (angolo Largo Berlinguer) in occasione del firma day, la raccolta di sottoscrizioni per la lista “Pace Terra e Dignità” promossa dal giornalista Michele Santoro, in vista delle elezioni Europee 2024.

L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente nelle principali piazze d’Italia e in Campania si ripeterà domenica 17 a Benevento, dalle ore 10 alle 19, dove i banchetti per la raccolta firme saranno allestiti al corso Garibaldi, all’altezza di piazza Roma.

“Pace Terra e Dignità è la forza politica che oggi manca in Europa, l’unica capace di difendere il Mezzogiorno e i territori in ritardo di sviluppo socio-economico, che più di altri pagano le conseguenze delle guerre e delle politiche belliciste dell’Unione Europea. L’unica che può far cambiare corso a questa Europa, che deve puntare a essere mediatrice nei processi di pace e non parte attiva nei conflitti in corso”. Ha dichiarato l’eurodeputato Piernicola Pedicini.