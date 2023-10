Amministrative: Zinzi (Lega), Calenda radical chic offende il Sud

“Calenda con la solita spocchia radical chic non si accorge neanche di aver offeso in un sol colpo tutti i cittadini del Mezzogiorno. Impari da Matteo Salvini che, a differenza sua, conosce i problemi del Sud perché lo ha girato palmo a palmo, con grande impegno in tutti questi anni”.

Così il deputato della Lega Gianpiero Zinzi in risposta al leader di Azione che aveva dichiarato a Foggia: “Ma uno che vota Salvini… non gliela posso fa’. Uno che vota Matteo Salvini nel Sud è matto. E lo abbiamo votato”.