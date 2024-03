Caldoro: Lettera Fitto smaschera la Regione

“La lettera inviata dal Ministro Fitto ai sindaci campani fa chiarezza. Smascherata la Regione”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania commenta la missiva dell’esponente del Governo.

“Il Governo, in merito alla definizione dell’Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania, ha fatto e sta facendo ogni sforzo. Anche l’azione di stimolo ai Comuni, affinché possano sollecitare la Regione, va in questa direzione. Tocca a Palazzo Santa Lucia – spiega Caldoro – uscire dalle sabbie mobili dell’immobilismo e dalla continua , dannosa e sterile propaganda”.