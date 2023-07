Centri impiego, Nappi (Lega): meglio tardi che mai. Ora quanto ci vorrà per il piano regionale per il lavoro?

“Dopo anni di immobilismo con l’impasse totale delle politiche attive del lavoro e, solo per citare un altro insuccesso di questa amministrazione, il flop del progetto Gol (zero occupati a fronte dei 120 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero), finalmente la Giunta si desta dal sonno e utilizza i fondi del Governo nazionale ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie per il potenziamento dei Centri per l’impiego in Campania. Be’, meglio tardi che mai. La spinta delle nostre denunce e il tenere sempre accesi i riflettori sul lavoro, elemento di vitale importanza per i cittadini e per i territori, alla fine hanno portato a dei risultati. Ma non ci fermeremo. Continueremo ad avere la stessa attenzione perché a Palazzo Santa Lucia si attivino al più presto per il piano regionale per il lavoro. Lo invochiamo da più di otto anni, non si può attendere oltre”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

