Consiglio Comunale, appello bipartisan al ministro Fitto

“Oggi avrei voluto lavorare per Napoli, a partire dalle potenzialità sulle quali le passate Amministrazioni non hanno mai lavorato. Mi riferisco alla valorizzazione della “Risorsa Mare”, ai 5 km di nuova costa del Molo San Vincenzo ed all’antica Cultura del Mare di cui resta solo la toponomastica, come per Via Ammiraglio Acton. Sono esterrefatto della noncuranza con cui il Governo ha consentito al Ministro Raffaele Fitto di farsi portavoce delle intenzioni programmatiche dell’intero Consiglio dei Ministri, programmi lontani dai cittadini e dai territori. Condanno la miopia prodotta dalla mancanza di conoscenza dei disagi vissuti sui territori, tutto ciò haprodotto un effetto per cui pensionati sociali e famiglie disagiate di Napoli vivranno ancor più di prima nell’incertezza e nelle difficoltà. Condanno altresì la decisione di azzerare le politiche di sostegno del reddito di cittadinanza in controtendenza con i dati statistici nazionali sulla povertà ed il lavoro minorile. Ho chiesto la convocazione di due sedute consiliari monotematiche, una per comprendere come, e se, i Comuni potranno subentrare al Governo nelle politiche Welfare e la seconda per avere aggiornamenti in merito alle modifiche del PNRR con la presenza del Ministro R. Fitto per ricevere risposte su quello che sta accadendo. Ricordo che tali modifiche creeranno non semplici disagi ma lederanno in particolar modo il futuro dei cittadini di Scampia e Taverna del Ferro. Il tutto su decisione di un Ministro che ha un’altra delega! Mi appello al Sindaco Manfredi! Prenda l’impegno di porsi come leader di un Fronte Meridionalista mettendo insieme sindaci e amministratori locali! Io sarò pronto a fare la mia parte!”

“Apprendiamo con grande perplessità e disappunto la ventilata ipotesidi finanziare la riqualificazione di Taverna del Ferro e delle vele di Scampia con i fondi di Coesione e non più con quelli del PNRR, risorse che sembravano già incardinate e avviate su questi interventi, fondamentali ai fini di una seria e definitiva rinascita di questi siti, da troppi anni teatro di malavita e delinquenza. È evidente chetale decisione rallenterebbe l’esecuzione dei lavori e rischierebbe di metterli in forse. Questo è quanto afferma il Gruppo Consiliare Comunale di Napoli Forza Italia . Chiediamo al Ministro Fitto, di cui apprezziamo il grande lavoro fin qui svolto, verificata dal suo Dicastero l’importanza dei progetti in campo, di porre attenzione a tale problematica e di fare la propria parte per aiutare la città di Napoli da troppi anni male amministrata. È questa un’occasione unica per il governo di dimostrare attenzione e sostegno per i cittadini napoletani”