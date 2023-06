Consiglio Regionale, nasce gruppo Moderati e Riformisti a cui aderisce Caldoro.

In Consiglio regionale abbiamo costituito il gruppo “Moderati e Riformisti” di cui faccio parte insieme a Livio Petitto, Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi. A dirlo è Gennaro Cinque.

Un progetto politico che nasce dalla volontà di potenziare e ampliare il centrodestra e di costruire un’alternativa seria e costruttiva alla gestione amministrativa di una sinistra improduttiva e inadeguata per il nostro territorio.

Noi saremo sempre in prima linea – conclude Gennaro Cinque – per rispondere alle esigenze dei cittadini, ispirandoci ai valori e ai principi moderati e riformisti che rappresentano il trade union di un percorso che ci vede uniti e forti in questa nuova avventura.