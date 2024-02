De Luca invita alla sua manifestazione anche i parlamentari del centrodestra. Zinzi (Lega) e Iananone (FdI): sta scherzando?

“De Luca invita tutti i parlamentari, me compreso, alla manifestazione del 16 febbraio a Roma, per la quale ha evocato la lotta armata, esortando i sindaci campani a protestare contro il Governo. Se non è uno scherzo, poco ci manca. Ma ormai siamo abituati al solito teatrino di basso profilo da parte di un Governatore che non ha il coraggio di dire ai nostri cittadini che se è stato speso soltanto un terzo dei fondi stanziati per lo sviluppo e la coesione la colpa è totalmente sua. Non c’è altro da aggiungere di fronte all’ennesimo primato negativo su cui De Luca dimostra ancora una volta di essere fuori di senno. Non mi meraviglierei se a breve dovesse manifestare anche contro se stesso”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.

“Ieri è pervenuto alle caselle di posta elettronica di noi parlamentari campani di FdI l’invito del Governatore De Luca a partecipare alla manifestazione contro il Governo che si terrà a Roma il 16 febbraio. Deve essere politicamente disperato se si è ridotto a tanto. Un uomo in difficoltà che pensa di coprire il suo completo fallimento replicando l’inganno ai campani sostituendo il covid con l’autonomia differenziata. Stia tranquillo che i campani hanno capito e la smetta di affannarsi per una manifestazione con uso abusivo dei loghi della Regione e dell’Anci Campania. L’invito lo invii alla Schlein. A proposito ma la Schlein ci sarà accanto a De Luca? Sarà lì a condividere il suo frasario da osteria e la sua primitività politica?”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.